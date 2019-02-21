Zenit-Fenerbahçe maçında hava dışarda buz, statta ılık olacak

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ikinci turu rövanş maçında Zenit’in karşısına çıkacak. Rusya’nın en soğuk kentlerinden olan St Petersburg’da oynanacak maç sırasında da şehirde havanın epey soğuk olacağı ortaya çıktı.

Karşılaşma esnasında havanın eksi 8 derece olması bekleniyor. Gün içersinde zaman zaman kar yağışının da olacağı St Petersburg’un Perşembe günü hava tahmini uyarınca, müsabaka anına yağış gelmesi ihtimali de var.

Bu deplasman kabus değil

Rus takımlarıyla deplasmanda, kış mevsiminde oynanan karşılaşmalarda büyük bir kabus yaşatan iklim ve saha koşullarından, bu kez ise korkmaya gerek yok… Çünkü karşılaşma ülkenin, hatta dünyanın en modern statlarından bir tanesinde oynanacak.

Çatıyı her an kapatabilirler

Açılışı iki yıl önce yapılan ve 2018 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapan statlardan bir tanesi olan Kertovsky Stadyumu, açılır-kapanır çatı ve ısıtma sistemine sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Yağış olduğunda kapatılan ve kapanma işlemi 15 dakika süren çatı sistemi, bugünkü maçta da gerekli görülmesi durumunda kapatılacak.

İki ayaklı ısıtmayla sabit sıcaklık

Stadyum ısıtma sistemi iki ayaktan oluşuyor. Bunlardan bir tanesi merkezi ısıtma radyatörleri, diğeriyse ılık hava sirkülasyon sistemi. Bu iki sistemin kullanılmasıyla stadyum içerisindeki hava sıcaklığı istenilen seviyeye getirilebiliyor. Böylece karşılaşmanın belirlenen bir sıcaklıkta oynanması sağlanıyor.

5 milyon metreküp hava sirkülasyonu

En soğuk havalarda bile saha üzerindeki hava sıcaklık, bu teknolojiyle artı 14-16 derece yapılabiliyor. Aynı anda tribünler ve odadaki sıcaklık ise 20-21 dereceyi buluyor. Zenit’in stadındaki ılık hava sirkülasyon sistemi, saatte 5 milyon metre küp havayı hareket ettirebiliyor ve soğuk havalarda 1.3 milyon metreküp hava takviyesi yapılabiliyor. (Skorer)