UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Zenit ile bu kez deplasmanda karşı karşıya gelecek. İlk maçı Kadıköy'de 1-0 kazanan Fenerbahçe bu avantajlı skorla deplasmanda gülmek istiyor. Atiker Konyaspor ile Süper Lig'de 1-1 berabere kalan ve morali bozulan Sarı-Lacivertli takım Avrupa'da yoluna devam etmek için Zenit maçında tur arayacak.

Zenit - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

21 Şubat Perşembe günü saat 20:55'te başlayacak mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nu 11 puanla lider durumda tamamlayan Zenit Rusya Ligi'nde ise 34 puanla lider. Rusya Ligi'nde yaklaşık 1 aydır devre arası olduğu için Zenit bir süredir resmi maç yapamıyor.

Fenerbahçe nasıl tur atlar?

Rusya’da 21 Şubat’ta oynanacak rövanşta Sarı-Lacivertliler galibiyet ve her türlü beraberlikte turu geçecek. Temsilcimiz gollü tek farklı mağlubiyetlerde de son 16’ya kalacak. Zenit 1-0 kazanırsa mücadele uzatmaya gidecek. Fenerbahçe 2 farklı kaybederse Avrupa Ligi’ne veda edecek.

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ KADROSU

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi kadrosuna Tolgay Arslan, Victor Moses ve Sadık Çiftpınar eklendi. Kurallar gereği kadroya üç futbol eklenebiliyor. Bu nedenle Soldado, Mehmet Ekici ve Serdar Aziz kadroda yer almadı.

Fenerbahçe’nin UEFA kadrosu şöyle;

Volkan Demirel, Harun Tekin, Erten Aksu, Hasan Ali, Isla, İsmail Köybaşı, Şener, Neustädter, Skrtel, Sadık Çiftpınar, Mehmet Topal, Victor Moses, Tolgay Arslan, Ayew, Valbuena, Jailson, Eljif Elmas, Alper Potuk, Frey, Slimani, Benzia.

ZENİT’İN AVRUPA LİGİ KADROSU

Kaleciler: Andrey Lunev, Yuri Lodygin, Mikhail Kerzhakov

Defanslar: Emanuel Mammana, Miha Mevlja, Branislav Ivanovic, Luís Neto, Ilya Skrobotov, Elmir Nabiullin, Evgeni Chernov, Igor Smolnikov, Denis Terentjev, Aleksandr Anyukov, Leandro Paredes, Matías Kranevitter, Hernani

Orta sahalar: Daler Kuzyaev, Claudio Marchisio, Magomed Ozdoev, Christian Noboa, Oleg Shatov, Yuri Zhirkov, Aleksandr Erokhin, Robert Mak,

Forvet: Sebastián Driussi, Aleksandr Kokorin, Artem Dzyuba, Anton Zabolotny