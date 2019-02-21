Zenit-Fenerbahçe (CANLI)

UEFA Avrupa Ligi'nde Kadıköy’de 1-0 kazanıp, avantaj yakalayan Fenerbahçe, bugün Rusya’da işi bitirmek için sahaya çıktı. Sarı-Lacivertliler, Zenit karşısında soğukkanlı bir oyun ve bulunacak sürpriz golle son UEFA’da son 16’ya kalmayı hedefliyor.

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Mücadele başladı

Mücadeleye ev sahibi Zenit hızlı başladı. Henüz 1. dakikada Rakitsky'nin savunma arkasına attığı uzun pasa hareketlenen Azmoun'dan önce kaleci Harun araya girdi ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

Zenit golü erken buldu

Henüz 4. dakikada Zenit Ozdoev ile maçta 1-0 öne geçti. Sol kanattan yapılan ortaya Sadık Çiftpınar müdahale etmek istedi. Ardından Azmoun'un bıraktığı topa gelişine düzgün bir vuruş yapan Magomed Ozdoev, ağları havalandırdı.

Fenerbahçe Zenit baskısını 10 dakikanın ardından atılattı ve Moses ile tehlikeli geldi. 11. dakikada Victor Moses'ın ceza yayı üzerinden çektiği şut kaleci Lunev'in kucağında kaldı.

Fenerbahçe penaltı bekledi ama...

Maçta dakikalar 13'ü gösterdiğinde Fenerbahçe organize bir şekilde Zenit yarı sahasında yer aldı. İçeriye açılan ortada Eljif Elmas hava topu mücadelesinde ceza alanında yerde kaldı, hakem Michael Oliver "devam" dedi.

Maçın ilk sarı kartı 19. dakikada Zenit'ten Sardar Azmoun'a çıktı. İranlı futbolcu Sadık Çiftpınar'ın ayağına basınca kartı gördü.

28. dakikada sağ kanattan yapılan yerden ortaya Azmoun dokunacakken son anda araya Mehmet Topal girdi. İranlı futbolcu hızını alamayınca Harun'a kontrolsüz girdi. Tecrübeli file bekçisi kısa süreli bir sakatlık geçirdi.

Mücadelenin 34. dakikasında Hernani, Sadık Çiftpınar'a yaptığı sert faul sonrası sarı kart gördü.

Azmoun'u durduramadık

Maçın 37. dakikasında Zenit, Azmoun'un golü ile skoru 2-0'a getirdi. Driussi'nin sol kanattan yaptığı ortaya Hasan Ali'nin üzerinden çok iyi yükselen Azmoun'un kafa vuruşu ağlarla buluştu.

Golün ardından Fenerbahçe yine toparlanmaya çalıştı ve atağa kalktı. 39. dakikada Jailson ceza alanı dışından gelişine bir vuruş yaptı, kaleci Lunev topu kontrol etti.

Mücadelenin 40. dakikasında Fenerbahçe'den Skrtel sarı kartı gören isim oldu.

43. dakikada Mehmet Topal mükemmel bir gole imza attı.

Maçın 11'leri:

Zenit: Lunev, Smolnikov, Ivanovic, Rakitsky, Anyukov, Ozdoyev, Barrios, Hernani, Sardar Azmoun, Driussi, Dzyuba

Fenerbahçe: Harun, Şener, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, M.Topal, Jailson, Eljif, Alper, Moses, Ayew

Zenit - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Saint Petersburg şehriyle aynı ismi taşıyan statta bu akşam saat 20.55’te başlayan karşılaşmayı İngiltere’den hakem Michael Oliver yönetiyor. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayımlanıyor. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve tüm detaylar fanatik.com.tr'de...



