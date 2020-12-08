Şampiyonlar Ligi gruplarında son hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. F Grubunda lider durumda bulunan Borissia Dortmund son sırada yer alan Zenit ile deplasmanda karşılaşacak. Alman ekibi gruptan çıkma şansı kalmayan rakibini deplasmanda yenerek liderliği garantilemek istiyor. Grubun diğer maçında ise Lazio ile Club Brugge karşı karşıya gelecek.

Zenit - Borussia Dortmund maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Saint-Petersburg Stadı'nda bu akşam saat 20:55'de başlayacak karşılaşma beIN SPORTS HD 4'ten canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

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Zenit - Borussia Dortmund 11'ler...

Zenit: Kerzhakov, Sutormin, Prokhin, Rakitskiy, Santos, Kuzyaev, Barrios, Ozdoev, Malcom, Driussi, Azmoun

Borussia Dortmund: Hitz, Piszczek, Emre Can, Hummels, Passlack, Bellingham, Witsel, Schulz, Brandt, Hazard, Reus

Borussia Dortmund Zenit ile oynadığı ilk karşılaşmayı sahasında 2-0'lık skorla kazanmayı başarmıştı.