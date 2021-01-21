Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'in 21. haftasında deplasmanda Rusya temsilcisi Zenit ile karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında ligin ilk yarısında Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı temsilcimiz 69-73 kaybetmişti. Turkish Airlines Euroleague’in 20. haftasında Anadolu Efes, Rusya’nın Khimki Moskova takımını Sinan Erdem Spor Salonu’nda 99-60 mağlup etmiş, Zenit St Petersburg ise Litvanya’nın Zalgiris Kaunas takımını evinde 77-65 yenmişti.

Euroleague’de 20. haftanın ardından Anadolu Efes 11 galibiyet ve dokuz mağlubiyet ile yedinci, iki maçı eksik Zenit St Petersburg ise 12 galibiyet ve altı mağlubiyet ile dördüncü sırada yer alıyor.

Zenit - Anadolu Efes maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Euroleague tarafından “haftanın maçı” olarak seçilen ve Sibur Arena’da oynanacak olan karşılaşma TSİ 20:00’de başlayacak, beIN Sports Haber ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Anadolu Efes ile Zenit St Petersburg, Avrupa kupalarında bugüne kadar iki kez karşılaşırken, Turkish Airlines Euroleague’de iki takım arasında İstanbul’da oynanan iki karşılaşmada temsilcimiz bir galibiyet ve bir mağlubiyet elde etti. Takımımız Zenit St Petersburg ile ilk kez deplasmanda mücadele edecek.

Anadolu Efes Avrupa'daki 707. maçına çıkacak

Anadolu Efes, Zenit karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 707. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 706 karşılaşmada 399 galibiyet ve 307 yenilgi yaşadı. Anadolu Efes, Euroleague’de ise 459. maçını yapacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynadığı 458 karşılaşmada 242 galibiyet alırken, 216 kez ise salondan mağlup ayrıldı.