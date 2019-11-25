Zencefil faydaları denildiğinde akıllara ilk gelen şey; öksürük, soğuk algınlığı, grip ve türevi rahatsızlıklar gelmektedir. Bilhassa sindirim ve solunum sistemine yararlı olan zencefil, bal ile tüketildiğinde yararlarını en üst seviyeye çıkarmaktadır. Zencefil, her ev içerisinde bulunacak oldukça yararlı bitkidir. Ancak buna karşın zencefilin yararları tam şekilde bilinmemektedir. Bunun adına zencefil nelere iyi gelir sorusuna cevap vermek doğru olacaktır.

Zencefilin Yararları

Zencefilin yararları içerisinde; kansere savaşma ve ağrı kesici olma hususiyetleri bulunmaktadır. Enfeksiyonlara karşı oldukça iyi gelen bu bitki solunum ve kalp için de oldukça faydalıdır. Bunun dışında;

- Sindirim sisteminde yer alan bağırsakların dostu şeklinde tanımlanabilir.

- Ağrı geçiren ve kesici bir özelliği bulunur.

- Mide bulantısına iyi gelir.

- Solunum yolları ve kalp için faydalıdır.

- Kanser ile savaşır.

- Bağışıklığı güçlendirir.

- Alzheimer oluşumunu azaltmaktadır.

- Enfeksiyonlara karşı etkili olmaktadır.

- Kolesterolün düşmesine destek olur.

- Zencefil çayları grip gibi hastalıklara birebirdir.

- Saç bakımı adına zencefil kullanılabilmektedir.

- Zencefil ile selülit oluşumu engellenebilir.

- Zencefil afrodizyak etkiye sahiptir.

Zencefilin Kullanımı

Zencefilin yararlarını öğrenmenin dışında ayrıca nasıl kullanılması, nasıl tüketilmesi ve ne derecede alınması gerektiği de bilinmelidir. Zencefil daha çok toz haline getirilmiş şekilde tercih edilmektedir ve kullanılmaktadır. Toz zencefilin yanı sıra, kök zencefil yemeklerin içine katılarak kullanılmaktadır. Bunun dışında meyve suyunun içerisinde katılan zencefil suları da zencefilin kullanım alanlarında yer almaktadır. Zencefil yağının, gündelik nemlendirici krem şekilde kullanıldığı üzere masajlar için ve bilhassa soğuk havalarda ısınmak adına uygulandığı söylenebilir. Zencefili tüketirken acı adından hoşlanmayanlar bal ile beraber zencefili tüketebilirler.

Zencefil Çayının Yapımı

Öksürük kesici şekilde kullanılacak olan zencefil çayı oldukça fazla faydaya sahiptir. Bunlar içerisinde; yağ oranının dengelenmesi, kaslara iyi gelmesi, sakinleştirmesi, mide bulantısı ve mide sorunlarına yararları, kanser hücrelerine karşı geldiği gibi faydalar sıralanabilir. Zencefil çayı yapmak için bazı püf noktalar bulunur. Bunun dışında zencefilin pek çok seçeneği bulunmaktadır. Zencefil çayı yapılışı sırasında zencefilin kullanılacağı miktar, bir diş sarımsak veya çay kaşığı kadar olmalı. Bu işlemlerin öncesinde zencefilin kabuğu soyulmalıdır.

Ballı Zencefil Çayı

Ballı zencefil çayı hazırlanırken kullanılması gereken malzemeler; bir tatlı kaşığı kadar bal, bir çay kaşığı kadar zencefili ve bir bardak su şeklindedir. Bu karışımı hazırlamak için 10 dakika karışımın kaynatılması yeterlidir. Tarifi öksürük giderici şeklinde tüketilebilir.

Zencefilli Limon Çayı

Zencefilli limon çayı hazırlanırken kullanılması gereken malzemeler; bir su bardağı su, bir çay kaşığı toz zencefil ve yarım limonu suyudur. Bu tarif yine 10 dakika kaynatılmalıdır. Sabahları uyandıktan sonra bu çayın tüketilmesi ile kış rahatsızlıklarına karşın iyi önlem alınacağı gibi, güne dinç bir şekilde başlanmasını da sağlamaktadır.

Karışık Zencefilli Çay

Bu çay hazırlanırken kullanılması gereken malzemeler; tarçın, zencefil, ananas ve limondur. Bu tarif hem yağ yakımını gerçekleştirir hem de hastalıklardan korur. Çayı kilo vermek isteyenler gönül rahatlığıyla içebilir. Bu çay hazırlanırken yarım litre su, bir çubuk tarçın, bir dilim ananas, yarım limon ve bir çay kaşığı toz zencefil kullanılır. Tarif 20 dakika kadar kaynatılır. Dinlenen tarif tüketim için hazır olacaktır.

Toz Zencefilli Tarif

Soğuk havalar ile beraber kişinin içini ısıtacağı ve bağışıklığı güçlendireceği bir başka tarif ise; istenilen miktarda taze zencefil bir kavanoz içerisinde rendelenir. Üstüne limon suyu ve bal ilave edilerek buzdolabında dinlendirilir. Gün içerisinde bir bardak ılık su içerisine eklenerek içilebilir.



