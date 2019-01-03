Turkish Airlines EuroLeague'in 16. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, İspanyol ekibi Baskonia'yı konuk edecek.

Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Zeljko Obradovic zorlu maç öncesi açıklamalarda bulundu ve "Yeni yılda yeni duygularla bu maça çıkacağız. Her zaman olduğu gibi EuroLeague'de hiçbir maçın kolay olmadığını bilerek ikinci yarının ilk mücadelesini oynayacağız. Rakibimize büyük saygı duyuyoruz. Geçtiğimiz yıl onlarla Play-off'ta karşılaşmıştık. Bu nedenle onların ne kadar kaliteli bir ekip olduklarını biliyoruz" dedi.

Taraftarın desteğine ihtiyaç duyduklarını da aktaran tecrübeli koç, "Baskonia, birkaç önemli oyuncusundan yoksun olsa da mutlaka reaksiyon gösterecek ve her karşılaşmada olduğu gibi savaşacaktır. Buradan taraftarlarımıza bir kez daha galibiyet için mücadele edecek takımımızı desteklemeleri adına çağrı yapmak istiyorum" dedi.