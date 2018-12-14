Zeljko Obradovic: 'Üçüncü çeyrekte daha iyi oynadık'

Turkish Airlines EuroLeague'in 12. maç döneminde konuk ettiği İtalya temsilcisi AX Olimpia Milan’ı 92-85 yenen Fenerbahçe’nin başantrenörü Zeljko Obradovic, performanslarından dolayı oyuncularını tebrik etti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Obradovic, "İlk yarı hücumda verdiğimiz kararlarda biraz heyecanlıydık. Potamızı koruyamadık ve 10 hücum ribaundu verdik. Çok kolay sayı buldular çünkü savunmayı iyi yapamadık. Üçüncü çeyrekte daha iyi oynadık. Bizim gibi tecrübeli bir takımın son çeyreği daha iyi oyması gerekiyordu. Bu zorlu programda devam etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Taraftarlara verdikleri destek için teşekkür eden tecrübeli Sırp antrenör, "Uzun zaman sonra böyle bir atmosferde maç yapmak oyuncular adına çok güzeldi. Umarım bizi desteklemeye devam ederler. Oyuncular için taraftarın desteği çok önemli." diye konuştu.