Turkish Airlines EuroLeague'in 23. maç döneminde Darüşşafaka Tekfen'i 97-75 mağlup eden Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Zeljko Obradovic, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Türkiye Kupası’nın ardından takımını Darüşşafaka karşısında çok iyi gördüğünü aktaran Obradovic, "Zorlu bir kupa haftasının ardından antrenmanlara dönüp önümüzdeki hedefe yeniden odaklanmalıydık. Maçın başından itibaren iyi oynadık. İkinci çeyrekte biraz düşüşümüz oldu. Üç periyot boyunca savunmada iyiydik ve kazanmayı hak ettik. Oyuncularımı idmanlardaki çalışma şekillerinden dolayı da tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

Darüşşafaka Tekfen’in savaşan bir takım olduğunu ifade eden tecrübeli başantrenör, şunları kaydetti:

"Her zaman savaşıyorlar. Selçuk Ernak, gençlere de süre vermek istiyor. Çoğu maçı da son anda kaybettiler. Gittiğimiz her yerde bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ederim."

Obradovic, yaşadığı sakatlığın ardından Darüşşafaka Tekfen maçıyla sahalara dönen pivot Jan Vesely’nin performansını da "Vesely’nin dönüşü topsuz hücumda çok iyiydi. Kondisyonerimize çok teşekkür ederiz. Türkiye Kupası haftasında Vesely’i çalıştırdı. Bu kadar çabuk takıma dönmesi bizim için de sürpriz oldu. Kendisine de çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. Hepimiz onun oyunumuzdaki önemini biliyoruz. Bugün o da çok iyi oynadı." sözleriyle değerlendirdi.