Zeljko Obradovic: "Tüm oyuncuların süre almalarını sağlayabilmeliyiz"

Fenerbahçe'nin başantrenörü Zeljko Obradovic, Atina’da düzenlenen Pavlos Giannakopoulos Turnuvası’nın ilk maçında İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i uzatma sonunda 94-92 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Öncelikle karşılaşmayı değerlendiren Zeljko Obradovic, "Çok açık bir şekilde maç içerisinde birçok iniş-çıkış yaşadık. Bunu düzeltmemiz gerekiyor. Aynı zamanda tüm oyuncuların süre alabilmelerini sağlayabilmeliyiz. Bugün uzatmaya giden bir maç oynadık ve bazı oyuncularım planladığımdan daha fazla süre almak zorunda kaldı. Eğer uzatmaya giden bir maç oynuyorsanız bu iki takımın da kazanacak kadar mücadele ettiğini gösterir. Bu basketbol için iyi bir şey. Dediğim gibi, çok fazla iniş-çıkış yaşadık. Bizim için nelerin kötü gittiğini anlayabilmemiz ve maçtan maça daha iyi olmaya çalışmalıyız" dedi.

Haziran ayında vefat eden Panathinaikos eski başkanı Pavlos Giannakopoulos anısına düzenlenen bu turnuvayla ilgili de Obradovic, "Bugün özel bir insan için özel bir akşam yaşandı. Herkesin nasıl reaksiyon gösterdiğini gördünüz. Çok duygusal bir ortam vardı. Panathinaikos tarihi için çok önemli bir isimden bahsediyoruz. Fenerbahçe olarak buraya davet edilmekten ve burada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.