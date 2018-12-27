Turkish Airlines EuroLeague'in 15. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Doğuş, son şampiyon ve sıralamada temsilcimizi ikinci sırada takip eden İspanya temsilcisi Real Madrid'i konuk edecek.

Zorlu mücadele öncesi görüşlerini aktaran Zeljko Obradovic, "EuroLeague'de ilk yarının son maçına çıkacağız ve son olarak EuroLeague finalinde karşılaştığımız bir rakibe karşı mücadele edeceğiz. Onların çok iyi durumda olduğunu biliyoruz ancak biz de takım olarak oldukça iyi bir dönemden geçiyoruz. Bu nedenle çok iyi bir karşılaşma bekliyorum. Elbette evimizde oynayacağımızın ve taraftarlarımızın salonu doldurarak bize yardımcı olacağının farkındayız. Ama ne olursa olsun parkede karakterimizi göstermeli ve mümkün olan en iyi oyunu ortaya koymalıyız. Çünkü Real Madrid gibi harika bir takımı yenebilmek için bunları yapmaya ihtiyacımız olacak" dedi.