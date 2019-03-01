Turkish Airlines EuroLeague'in 24. maç döneminde konuk ettiği Anadolu Efes'i 84-66 mağlup eden Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Zeljko Obradovic, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Obradovic, "Maçın başındaki birkaç dakika ve üçüncü çeyrekteki birkaç dakika hariç iyi oynadık. Savunmamız çok iyiydi. Hücumda çok akıllı oynadık. Bizim için çok önemli bir galibiyet. Çok saygı duyduğumuz, iyi bir takıma karşı alınan galibiyetten dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum. Taraftara da bu takıma destekleri için teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Deneyimli çalıştırıcı, üç sayılık atışlardaki yüzdeleriyle ilgili bir soruya, "Topu iyi paylaştığınız ve öz güvenli olduğunuz zaman bu iyi performans sürecektir. Oyuncularımın bu şekilde devam etmesi gerekiyor." cevabını verdi.