Zeljko Obradovic: 'Şampiyon olmamız için uzun bir yol var'

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisi ilk karşılaşmasında Anadolu Efes’i deplasmanda 73-56 mağlup ederek seride 1-0 öne geçen Fenerbahçe Beko’nun başantrenörü Zeljko Obradovic, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Obradovic, oyuncularını tebrik ederek şunları kaydetti:

"Bu sezon Anadolu Efes ile defalarca oynadık. Şimdi de final serisinde karşılaşıyoruz. Fark da Türkiye ligini farklı kadrolarla oynuyoruz. Bu yüzden maça farklı hazırlanmaya çalıştık. Oyuncularımın oynayış şekilleriyle gurur duyuyorum."

Seride 1-0 öne geçmelerinin bir şey ifade etmediğini aktaran tecrübeli başantrenör, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Play-Off zamanında olduğumuzun bilincinde olmamız gerek. Salı günkü maça hazır olmamız gerekiyor. Şampiyon olmamız için uzun bir yol var. Dört maç kazanmamız gerek. Henüz yolun başındayız."

Obradovic, "Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman’ın Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’na gelmeyeceğini söyledi. Bu konuda neler düşünüyorsunuz?" sorusuna ise şu şekilde yanıtladı.

"Bu bana sorulacak bir soru değil, Ergin Ataman’a sorulmalı. Defalarca tekrarladığım bir şey var. Taraftarlardan sadece bize destek olmalarını istedim. Rakip kim olursa olsun saygı duymalarını istedim. Aynı şeyi tekrarlıyorum. Taraftarlarımızı, Anadolu Efes’in bütün üyelerine saygılı olmaya davet ediyorum."