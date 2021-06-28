Zeljko Obradovic, Partizan ile sözleşme imzaladı

Avrupa basketbolunun efsane isimlerinden ve Fenerbahçe Beko'nun eski çalıştırıcısı Zeljko Obradovic, Partizan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Obradovic, başantrenörlük kariyerine başladığı Partizan'a yaklaşık 30 yıl sonra yeniden imza attı.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Zeljko Obradovic, "Bana sunulan bu şans için kulüp başkanı Ostoja Mijailovic'e teşekkür etmek istiyorum. Geri dönmemin nedeni Partizan'a yönelik hissettiğim en derin duygulardır. Şimdi hepimiz Partizan'ı ait olduğu yere getirmeye çalışmalıyız" dedi.

EuroLeague'e dahil olma planlarına da değinen tecrübeli çalıştırıcı, "Geçen hafta konuşmamız 2-3 saat sürdü ve kararımı verdim. İlgilendiğimiz tek şey EuroLeague'de oynamak. Ancak sadece 1 yıllığına değil. Bu organizasyonun ayrılmaz bir parçası olmak istiyoruz. Bana destek veren herkese teşekkür etmek istiyorum. Bunun riskli bir iş olduğunu düşünmüyorum. Çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyorum. En büyük zorluk, gerçekten rekabetçi bir takım oluşturmaktır. Önümüzde büyük bir iş var ama arzu ettiğiniz sürece çok şey yapabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Obradovic; sözlerini ise, "Partizan'ı ait olduğu yere getireceğime söz verebilirim" şeklinde noktaladı.