Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisi dördüncü maçında Anadolu Efes'i 82-73 mağlup eden Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Zeljko Obradovic, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Obradovic, "İki gün önce oyunumuzu değiştirmemiz gerektiğini söylemiştim. Oyuncularıma güvendiğimi ve karakterli insanlar oldukları ve reaksiyon göstereceklerini söylemiştim. Bugün oynayış şekilleriyle gurur duyuyorum. İlk çeyreği domine ettik. Bazı fauller sorun oldu ve Anadolu Efes geri dönüş yapıp, daha iyi oynadı. Onların her zaman kaliteyi takım olduğunu söyleriz. Seri 2-2 oldu ve yeniden başladı. Onların sahasındaki maça hazırlanmamız gerekiyor. Taraftara müthiş destekleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Sırp antrenör, hakem yönetimi hakkındaki bir soru üzerine "Hakemlerle ilgili konuşmak istemiyorum. Bütün lig boyunca konuşmadım. Şimdi de konuşmak istemiyorum. Bırakalım onlar kendi işlerini yapsınlar." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Beko forması giyen Ahmet Düverioğlu, herkesin çok iyi mücadele ettiğini vurgulayarak, "Herkes savaştı. Bazen onlar bazen biz öne geçtik. Bu maçı herkes istiyordu. İnanılmaz atmosfer vardı. Bu da bizi destekledi ve kazanmamızı sağladı." şeklinde konuştu.