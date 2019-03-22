Turkish Airlines EuroLeague'in 28. maç döneminde deplasmanda CSKA Moskova'ya 70-68 mağlup olan temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Zeljko Obradovic, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe TV’ye konuşan Obradovic, “CSKA Moskova ile oynadığımız maçlar çok özel oluyor, mücadele son saniyeye kadar sürüyor. Bugün de aynı şekilde oldu. Oynama isteği ve mücadele isteği açısından oyuncularımla gurur duyuyorum. Maç 40 dakika ve 40 dakika boyunca konsantre olmanız gerekiyor. Savunma açısından hatalı kararlar aldık ve kolay sayı bulmalarına izin verdik. Buna rağmen 70 sayı ürettiler. Hücum açısından biraz zorlandık ve gereksiz top kayıpları yaptık. Bunu düşünüp önümüzdeki 2 maç için analiz etmemiz gerekiyor ve daha da önemli olan play-offlara hazırlanmamız gerekiyor. Moskova’da birçok taraftarımız var ve onlara destekleri için teşekkür ediyoruz.” dedi.