Adriyatik Ligi normal sezonunun 11. hafta karşılaşmasında Partizan, sahasında konuk ettiği FMP Meridian’a karşı zorlansa da maçı 90-86’lık skorla kazanmayı başardı. Partizan başantrenörü Zeljko Obradovic, alınan galibiyete rağmen basın toplantısında sinirliydi.





Genç oyuncuların performansından memnun olmadığını öfkeli bir şekilde belirten Obradovic, şu ifadeleri kullandı: “Maçtan önce söylediğim gibi bugün çok formda bir rakibe karşı mücadele ettik. 35 dakika boyunca çok iyi basketbol oynadık, kalan 5 dakika hakkında ise yorum yapmak istemiyorum. Hak eden oyuncuları galibiyetten dolayı kutluyorum, ayrıca bizi desteklemeye gelen taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum.

Özellikle genç oyunculara değinmek istiyorum: Bugün son derece motivelerdi, hepsi inanılmaz oynadılar, tamamen oyun düzenimizin içerisinde kaldılar. Bu sebeple hepsini kutlarım (ironik şekilde). Bugün basketboldan anlayan herkes maçın son 5 dakikasını izlediğinde neyin ne olduğunu anlamıştır, her şey çok açık. Bu oyuncuların rakibi hafife aldıklarını sanmıyorum, bence daha çok yeterlilikleriyle alakalı bir durum. Bana sürekli ‘neden genç oyuncuları oynatmıyorsunuz?’ diye soranlara sesleniyorum: Eğer bana bir daha böyle bir soru sorarsanız size FMP maçının son 5 dakikasını izlemenizi söyleyeceğim.

Bugün Papapetrou sakatlığı nedeniyle oynamadı. Gregor Glas sabah bir rahatsızlık yaşadı, Aleksa Avramovic de aynı şekilde. Balsa Koprivica zaten bir süredir aramızda yok. Elimde oynatabileceğim 16 oyuncu var ve bu isimlerden oynamayı hak eden 12’si aramızda olacak. Kariyerim boyunca genç oyuncuları anlamak için çok çalıştım, sürekli onlarla özel ilgilenip elimden geldiğince şans vermeye çabaladım. Eğer hala ‘neden genç oyuncular az süre alıyor?’ diye soruyorsanız bence Adriyatik Ligi websitesinin istatistikler bölümüne bir göz atın. Her şey apaçık ortada.” (Eurohoops)