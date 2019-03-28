Zeljko Obradovic: 'Ne yapmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz'

Turkish Airlines EuroLeague'in 29. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, İtalyan ekibi AX Olimpia Milan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma öncesi görüşlerini açıklayan başantrenör Zeljko Obradovic, "İki maçımız daha var ve ne yapmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. EuroLeague'de hücum anlamında en iyi olan takımlardan biriyle karşılaşacağız. Bu da maça ofansif anlamda iyi ve dikkatli başlamamızı gerektiriyor" dedi.

Sıralamadaki durumlarıyla ilgili de konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "Şu an için iyi olan durum, her şeyin bize bağlı olması. Sıralamada iyi durumdayız ve bulunduğumuz bu konumu sonuna kadar korumak istiyoruz" dedi.