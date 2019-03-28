Zeljko Obradovic: "Ne yapmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz"

Turkish Airlines EuroLeague'in 29. maç döneminde AX Olimpia Milan'a konuk olmaya hazırlanan temsilcimiz Fenerbahçe Beko'da başantrenör Zeljko Obradovic, maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

28 Mart 2019, Perşembe 20:34
- A +
Zeljko Obradovic: 'Ne yapmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz'

Turkish Airlines EuroLeague'in 29. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, İtalyan ekibi AX Olimpia Milan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. 

Karşılaşma öncesi görüşlerini açıklayan başantrenör Zeljko Obradovic, "İki maçımız daha var ve ne yapmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. EuroLeague'de hücum anlamında en iyi olan takımlardan biriyle karşılaşacağız. Bu da maça ofansif anlamda iyi ve dikkatli başlamamızı gerektiriyor" dedi. 

Sıralamadaki durumlarıyla ilgili de konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "Şu an için iyi olan durum, her şeyin bize bağlı olması. Sıralamada iyi durumdayız ve bulunduğumuz bu konumu sonuna kadar korumak istiyoruz" dedi.  

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.