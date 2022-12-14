Zeljko Obradovic: “Nando De Colo, son yılların en iyi oyuncularından”

Partizan’ın deneyimli çalıştırıcısı Zeljko Obradovic, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu ve doğal olarak gidişattan memnun değildi.Maçın son anlarında Giannis Papapetrou, Nando De Colo’ya faul yapınca Zeljko Obradovic iki elini başına götürdü.





Bu faul, maçın kaderini belirledi: “Rakibin en iyi serbest atış kullanan oyuncusuna faul yaptık. Mola aldık, denedik ama olmadı. Geçen maçlarda yaşadığımız sorunların aynısı devam ediyor. Şut atamıyoruz.”

Zeljko Obradovic, ekibinin büyük bir krizde olduğunun farkında: “Eğer takım maçı kazanabilecek duruma geldiyse, bu çabaladığımız anlamına gelir. Ama yeterli değil. Dramatik sonlarla çok fazla mağlubiyet aldık. ASVEL’i tebrik ediyorum. Bugün daha akıllı oynayan ve daha şanslı olan taraf onlardı. Sonuç olarak maçı kazandılar.”

Son olarak, Obradovic’e Nando De Colo’nun 32 sayılık performansı soruldu: “Nando De Colo, son 10 yılın en iyi oyuncularından biri. Harika bir basketbolcu ve yine mükemmel oynadı” (Eurohoops)