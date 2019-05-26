Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final serisi ikinci maçında Türk Telekom'a 88-85 mağlup olan Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Zeljko Obradovic, serinin 1-1'e geldiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısında kısa bir açıklama yaptı.

Obradovic, "Türk Telekom’u tebrik ederim. Bu maçı kaybettik. Kural çok basit, üçüncü maçı kazanıp bir üst tura yükseleceğiz." dedi.

Sarı-Lacivertli basketbolcuların sakatlıklarına ilişkin soruya ise "Şu an için bir şey diyemem. Onu önümüzdeki günlerde göreceğiz." şeklinde yanıt verdi.