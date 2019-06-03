Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Finali'nde TOFAŞ’ı 68-64 yenerek seride 2-0 öne geçtikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Obradovic, "Rakibin reaksiyonuna hazır olmamız gerekiyor. Çok agresif başladılar. Biz de hücum açısında kötü karalar aldık. Sonra ritmi yakaladık ve normal bir maç oynadık. Maçın sonuna 4 dakika kala 16 sayı öndeydik. Bir rahatlama oldu ve onlar savaşmaya devam edip maçı başa baş duruma getirdiler. 21 top kaybı yaptık. Kötü atışlar kullandık ve düşük konsantrasyonla oynadık. Seride 2-0 öne geçtik. Dinlenip önümüzdeki maça hazırlanacağız. Oyuncularımı bu galibiyet için tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.