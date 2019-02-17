Zeljko Obradovic: 'Kazanacak hamleyi yaptık'

34. Erkekler Türkiye Kupası'nın finalinde Anadolu Efes'i mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Zeljko Obradovic, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Sözlerine oyuncularını tebrik ederek başlayan Obradovic, "İlk olarak oyuncularımı tebrik ediyorum. Müthiş bir mücadele ortaya koydular. Bazı problemler yaşadık, sakatlıklarımız vardı. Vesely gibi, Joffrey gibi... Anadolu Efes de çok iyi bir takım. Maçın başından itibaren iyi bir mücadele ortaya koydular. Son 10 dakikada çok zor bir maçtı ama oyuncularım hücum anlamında da, savunmada anlamında da maçı kazanacak hamleyi yaptılar. Benim oyuncularım zaten çok iyi durumda. Biz, her zaman oyunumuzu geliştirebilecek kapasitedeyiz. Buraya gelen bütün taraftarlara teşekkür ediyorum." dedi.