Fenerbahçe - Anadosu Efes maçına doğru; 22 yıllık rekabet!

Obradovic ve Ergin Ataman, kariyerlerinde ilk kez 22 yıl önce 2 Ekim 1997’de karşılaştı. Benetton’u çalıştıran Obradovic ile Türk Telekom’un başında bulunan Ergin Ataman, İtalya’nın Treviso şehrinde EuroLeague maçında ilk kez rakip oldu. İşte o günden bu yana, rekabetlerinin Türkiye sınırlarına da taşınmasıyla, bu iki müthiş coachun çekişmesi kadar sahaya yansıttıkları seyri güzel basketbol da herkes tarafından takdir topladı.

Fenerbahçe Beko koçu Obradovic ile Anadolu Efes koçu Ergin Ataman, kariyerlerinde 45. kez birbirlerine rakip oldu. İkilinin bugüne kadar birbirleriyle oynadıkları maçlarda Obradovic 29 kez, Ergin Ataman ise 15 defa sahadan galip ayrıldı.

EuroLeague’deki 17. kapışma

İki koç, EuroLeague'de daha önce birbirlerine 16 kez rakip oldu. İkilinin EuroLeague'deki 16 maçından 12’sini Obradovic, 4’ünü ise Ergin Ataman kazanmayı başardı.

İki başarılı başantrenör 19 yıl sonra yine bir Final Four maçında, bu sefer iki Türk takımının başında karşı karşıya gelecek.

Obra ve Ataman, Euroleague Final-Four organizasyonunda ilk ve tek kez 18 Nisan 2000’de karşılaşmıştı. Yunanistan’ın Selanik şehrinde düzenlenen Final Four yarı finalinde Obradovic’in çalıştırdığı Panathinaikos, Ergin Ataman’lı Efes’i 81-71 yenmiş ve şampiyonluk yarışının dışına itmişti.



