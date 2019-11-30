Zeljko Obradovic: Hayatımız hep bir sonraki maç

Euroleague’de en kötü sezon başlangıcını yapan, buna rağmen her maçına toparlanmak adına çıkan Fenerbahçe Beko son iki maçında, geri dönüş adına önemli galibiyetler aldı. Çift maçlı geçen haftanın kapanışında Asvel’i yenip, 6 deplasman sonra ilk dış saha maçını kazanan Sarı- Lacivertliler bu hafta da evindeki Khimki engelini aşarak üst üste çifte zafer sevinci yaşadı.

‘Bize özel enerji veriyorlar’

Khimki galibiyeti belki de Kanarya için bir dönüm noktası olacak, bunu da gelecek maçlar gösterecek. Ancak Obradovic için tarihi bir andı. Fenerbahçe Beko’nın başında 200. Euroleague maçına çıkan ve kendisine özel plaket verilen Obradovic konuyla ilgili şunları söyledi: “Taraftara müthiş destekleri için teşekkür etmekten başka bir şey diyemiyorum. 6-7 yıldır buradayım. Maç maç ilerliyoruz. Kişisel teşekkürüm dışında buna devam etmeliler. Özellikle oyuncular için. Verdiğiniz sevgi gerçekten bizim için çok değerli. Salonumuzda bize özel enerji veriyorlar. ASVEL maçında da aynı şekilde destek verdiler. Neredeyse Avrupa’nın her yerinde destek görüyoruz. Bunu her zaman aklımızda tutmalıyız”

‘Sadece benim 200. maçım değil’

Fenerbahçe’de bu başarıyı ve 200’üncü Euroleague maçına çıkmayı bekliyor muydunuz? sorusuna ise Obradovic, “Böyle bir şeyi nasıl düşüneğim ki. Bizim hayatımız hep bir sonraki maça konsantre olmak. Ne kadar benchte olacağımızı hiç düşünmemiştim. Bir sonraki hedefimiz Karşıyaka maçı. Sadece benim 200’üncü maçım değil, benchin, ofis ekibinin ve taraftarın da 200. maçı. Birlikte olmak çok güzel” diyerek yanıtladı.

Yeni sözleşme tezahüratına espirili yanıt

Obradovic, taraftarın “Obradovic’e yeni sözleşme” tezahüratının sorulması üzerine esprili bir yanıt verdi: “Bu durumda iyi olan şey Türkçe’yi bilmiyor olmam” dedi.

Fenerbahçe 5 maçtan 4’ünü evinde oynayacak

Kötü sonuçlar alınmasında zorlu fikstürün de etken olduğu Fenerbahçe Beko şimdi toparlanmak adına avantajlı bir döneme girdi. Khimki maçıyla birlikte Sarı- Lacivertliler gelecek 5 maçtan 4’ünü evinde oynayacak.