Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, 34. Erkekler Türkiye Kupası'nda Türk Telekom ile oynayacakları yarı final maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Organizasyonda yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Obradovic, “Ankara’da farklı organizasyon çerçevesinde sıklıkla turnuvalara katılıyoruz. Gerçekten burada olmak bizim için mutluluk verici. Katkıda bulunan Basketbol Federasyonu'na ve herkese teşekkür ederiz. Yarın iyi oynayan bir ekibe karşı mücadele edeceğiz ama biz de iyi bir hazırlık içerisindeyiz. Umarım iyi bir oyun olur ve gelen herkes oyundan keyif alır.”

Fenerbahçe Beko takım kaptanı Melih Mahmutoğlu ise turnuvadan kupa alarak ayrılmak istediklerini vurgulayarak, “Türkiye Kupası'nda yarı finale kalmaktan dolayı mutlu ve gururluyuz. Önümüzde Türk Telekom gibi iyi bir takımla oynayacağız. Finale kalmak istiyoruz ve final maçındaki rakibimize iyi çalışacağız. Bu turnuvaya kupayla veda etmek istiyoruz” sözleriyle ifade etti.