Ev sahibi Fenerbahçe Beko'yu 73-72 mağlup eden Sırp takımı Partizan'ın başarılı başantrenörü Zeljko Obradovic galibiyetten sonra önemli açıklamalarda bulundu. Eski takımı Fenerbahçe Beko'ya karşı takımı yeni takımı Partizan ile mücadele eden başantrenör şu açıklamalarda bulundu.

Zeljko Obradovic:“Bu maçta şans bizim yanımızdaydı. Her iki takım da maçı kazanabilirdi. Bu kez şans bizim tarafımızdaydı. EuroLeague’in liderini yendik ve bundan dolayı çok gururluyuz. Fenerbahçe‘nin sahip olduğu kaliteyi biliyoruz. Maçta kalmaya çalıştık. Onlar öne geçti ama kopmadık. Bunun sayesinde maçı kazanacak noktaya geldik. 11 kaçan serbest atış çok fazla. Şutlarınızı kaçırıyorsanız savunma yapmak zorundasınız. Takımım için önceki maçlarda ana sorun savunmaydı. Bu akşam maça hazırlanmamız ve maçtaki reaksiyonumuz tamamen farklıydı. EuroLeague’in liderini yenebiliyorsak her takımla baş edebileceğimizi anlamamız lazım”