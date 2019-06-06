Zeljko Obradovic: Çok zor koşullar altında bunu başardık

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında deplasmanda TOFAŞ’ı 76-71 yenerek finale yükselen Fenerbahçe Beko’nun başantrenörü Zeljko Obradovic, takımdaki eksiklere rağmen finale çıkmayı başardıklarını söyledi.

Obradovic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, TOFAŞ’ı ortaya koyduğu mücadeleden dolayı tebrik etti.

TOFAŞ’ın çok iyi bir sezon geçirdiğini belirten Obradovic, serinin ilk maçı hariç diğer iki maçta iyi savaştıklarını dile getirdi.

Obradovic, maçın başında oyunu domine ettiklerini, son periyotta durumun değiştiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Oyunu ne kadar domine etsek de TOFAŞ geri dönmenin bir yolunu buldu. Takımımı tebrik ediyorum, bir kez daha finale kaldılar. Çok zor koşullar altında bunu başardık. 4 sakat oyuncumuz vardı. Bu da beni çok gururlandırıyor. Zor koşullar altında oyuncularımız çok güzel çalıştı. Bütün play-off maçlarında olduğu gibi inişler çıkışlar oldu. Oyuncularım enerjiyle oynuyorlar. Böyle olunca da kolay olmuyor. İki takım taraftarlarına da oluşturdukları atmosferden dolayı teşekkür ediyorum. "