Zeljko Obradovic: 'Çok önemli bir galibiyet'

Turkish Airlines EuroLeague'in 11. maç döneminde deplasmanda karşı karşıya geldiği Panathinaikos'u 81-69 mağlup eden Fenerbahçe'nin başantrenörü Zeljko Obradovic, Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulundu.

40 dakika boyunca çok iyi savunma yaptıklarını, özellikle ikinci ayrıda topu çok iyi paylaştıklarını belirten Obradovic, “Çok zor bir maçtı. Panathinaikos çok karakterli ve sonuna kadar savaşan bir takım. Çok agresif oynadılar. Sonuç son 5 dakikada belli oldu. Bu da demek ki onların da kazanma şansı vardı. Takımla ilgili beni mutlu eden şu ana kadar maçın en başından en sonuna kadar savaşmaları. Bu maçta 25 asist var; topu çok iyi paylaştık, özellikle ikinci yarıda. Savunmamız da 40 dakika boyunca çok iyiydi. Özellikle son çeyrekte çok akıllı oyandık ve bu sayede maçı kazandık. Çok önemli bir galibiyet ama önümüzde çok maçımız var. Takımımı galibiyet için tebrik ediyorum. Panathinaikos’u da performansı için tebrik ediyorum. Özel teşekkür de Yönetim Kurulu Üyelerimize. Gelip bize destek oldular, bizimle birlikte oldular. Bir kere daha hatırlatmak istedim: Bir gün sonra İBB ile oynayacağız. Bu programda oynadığımız her maç bizim için çok önemli ve çok zor. Daha sonra evimizde EuroLeague maçı var. Taraftarlarımızın bizi desteklemelerinin en kadar önemli olduğunu hatırlatmak istedim.” dedi.