Zeljko Obradovic: 'Çok iyi savunma yaptığımıza inanıyorum'

Turkish Airlines EuroLeague'in Play-Off etabının ilk maçında konuk ettiği Zalgiris Kaunas'ı 76-43 mağlup eden Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Zeljko Obradovic, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Obradovic, Sarı-Lacivertli taraftarlara oluşturdukları atmosfer için teşekkür ederek, "Karşılaşmaya hem hücumda hem de savunmada agresif oynamak için hazırlandık. Çok iyi savunma yaptığımıza inanıyorum." dedi.

Hücumda topu çok iyi döndüremedikleri zamanlar olduğunu dile getiren Sırp çalıştırıcı, "Rakibimiz iyi savunma yapan bir takım, ondan olabilir. Farklı kazanmamız önemli değil. Bu geceyi unutmalıyız. Zalgiris karakterli bir takım. İkinci maçın çok farklı olacağına inanıyorum. Bunun bilinciyle hazırlanacağız. Henüz 1-0 öndeyiz. Final Four'a gitmek için 2 maç daha kazanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Zalgiris’in sadece 43 sayı kaydettiğinin hatırlatılması üzerine Sırp antrenör, "Zalgiris’e az sayı attırdık. Normal bir sonuç değil. Zalgiris çok yetenekli bir takım." diye konuştu.