Zeljko Obradovic çıldırdı: Hepiniz s*ktirin!
Fenerbahçe Beko'da başantrenör Zeljko Obradovic, CSKA Moskova deplasmanında farklı mağlup olan takımına adeta ateş püskürdü. 3. periyotta Avrupa'nın en büyük yıldızlarından olan oyuncularına ağza alınmayacak sözler söyledi.
Fenerbahçe'de başantrenör Zeljko Obradovic, daha önce birçok kez oyuncularına karşı sert sözler söylese de bu kez yaşananlar çok konuşulacağa benziyor.
Başarılı antrenör CSKA Moskova deplasmanında 3. periyodun bir televizyon molası esnasında o an farklı mağlup durumdaki takımına sert sözlerle çıkıştı.
Bağırdığı görülen Obradovic, "Sizler iyi çocuklarsınız. İyi çocuklar. S*ktirin gidin! Hepiniz s*ktirin! Gigi Datome sen de s*ktir! Utanç duyuyorum senden. Mahmutoğlu senden de utanç duyuyorum!" sözlerini sarfetti.
Obradovic'in bu sözleri, sosyal medyada geceye damga vurdu.
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