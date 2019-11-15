Zeljko Obradovic çıldırdı: Hepiniz s*ktirin!

Fenerbahçe'de başantrenör Zeljko Obradovic, daha önce birçok kez oyuncularına karşı sert sözler söylese de bu kez yaşananlar çok konuşulacağa benziyor.

Başarılı antrenör CSKA Moskova deplasmanında 3. periyodun bir televizyon molası esnasında o an farklı mağlup durumdaki takımına sert sözlerle çıkıştı.

Bağırdığı görülen Obradovic, "Sizler iyi çocuklarsınız. İyi çocuklar. S*ktirin gidin! Hepiniz s*ktirin! Gigi Datome sen de s*ktir! Utanç duyuyorum senden. Mahmutoğlu senden de utanç duyuyorum!" sözlerini sarfetti.

Obradovic'in bu sözleri, sosyal medyada geceye damga vurdu.

Bu haberi de okudular (ÖZET) CSKA Moskova – Fenerbahçe Beko maç sonucu: 88-70 (FB – CSKA özet izle)