Zeki Yavru: Lige istediğimiz gibi başlayamadık

Spor Toto Süper Lig’de 186, Avrupa’da 14, A Milli Takım’da ise 2 olmak üzere kariyerinde toplam 332 resmi maça çıkan Zeki Yavru, bu sezon Samsunspor’un başarısı için ter döküyor. Deneyimli oyuncu, Samsunspor’u Süper Lig'e çıkartmak için mücadele ettiğini belirterek, İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıklamalarda bulundu.

“Lige istediğimiz gibi başlayamadık”

Şampiyonluk parolası ile girdikleri sezona iyi başlayamadıklarını ifade eden Zeki Yavru, “Samsunspor’da ortam çok güzel. Ancak lige istediğimiz gibi başlayamadık. Hedefimiz şampiyonluk, biz de her maçı eze eze kazanmak için çıktığımız için kazandığımızdan daha yüksek bir puana sahip olabilirdik. Başlangıç olarak kendimizi yeterli görmüyoruz. İlk 6 haftada 9 puan topladık. Bundan sonra 'her maç galibiyet' parolasıyla çıkıp, sezonun ilk yarısı bitene kadar en yüksek puanları toplayıp, sezon sonu istediğimiz hedefe ulaşmayı umuyoruz. Süper Lig ve 1. Lig ayrımı yapmak için daha erken. Bu lige yeni geldim. İki ligin de kendine göre farklı zorlukları var. Biz takım olarak kaliteli bir takımız. Bu zorlukların üstesinden hep beraber geleceğiz” dedi.

“Fırat Aydınus’u teşekkür etmek için arayacağım”

Eski hakem Fırat Aydınus’un bir TV programında, “Ben bugüne kadar Zeki Yavru kadar futbol kurallarına hakim bir futbolcu görmedim. Her itirazını gelip bilinçli yapardı. Bildiği konuda itiraz yapardı. Belki ediş şekli o an vücut dili farklı olurdu ama çok bilinçli itiraz ederdi. Onunla konuşabilirdin. İtirazına cevap verdiğine kendini anlatıyordun ve anlıyordu” sözleri hakkında Zeki Yavru, “Fırat Aydınus ile henüz iletişime geçemedim. Kendisine teşekkür etmek için arayacağım. Hafızasında bir yer edinmek benim için mutluluk verici. Herkes futbolu bilir ama biz de kendimizce futbolu biliyor ve yorumluyoruz. İtirazlarımızı da ona göre değerlendiriyoruz. Yorumları beni mutlu etti. Aydınus hocama sizlerin aracılığıyla teşekkür ederim” diye konuştu.

“Kendimi orta sahada oynarken daha rahat hissediyordum”

Yıllardır defansın sağında oynadığını belirten Yavru, “Kariyerimdeki maçların yüzde 60’ında sağ bek, yüzde 40’ında da orta sahada oynadım. Hocalarım bana sahada nerede görev verdiyse, mevki ayırt etmeden elimden gelenin en iyisini vermeye çalışıyorum. Kendimi orta sahada oynarken daha rahat hissediyordum. Yıllarca, uzun süre sağ bek oynadım. Benim için orta saha ve sağ bek fark etmiyor. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum” şeklinde konuştu.

Bu sezon Samsunspor ile 6 maçta 90 dakika görev alan Zeki Yavru, kariyerinde Trabzonspor , Kayserispor, Akhisarspor, Denizlispor , Yeni Malatyaspor, Giresunspor ve Gençlerbirliği formaları giydi.

İHA