Zeki Yavru: Hedefimiz kupayı kaldırmak

Akhisarspor'da Zeki Yavru, Türkiye Kupası'nda oynadıkları Kasımpaşa maçı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

28 Şubat 2019, Perşembe 22:21
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Zeki Yavru: Hedefimiz kupayı kaldırmak

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final rövanşında Akhisar 3-1’lik skor avantajıyla Kasımpaşa deplasmanına çıktı. Mücadeleyi Akhisarspor 2-1'lik skorla kazandı ve adını yarı finale yazdırdı. Akigolar bir üst turda Ümraniyespor'un rakibi oldu.

Akhisarspor'da Zeki Yavru, Kasımpaşa maçının ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

İşte Zeki Yavru'nun maç sonu açıklamaları:

"İki maçta iyi futbol sonuca yansıdı. Ligde de son iki maçtır iyi bir oyun oynuyoruz ve mücadele ediyoruz. Ligde istemediğimiz bir konumdayız ama iyi futbol oynuyoruz. Kupada da iyi bir oyun oynuyoruz. Yarı final için mutluyuz. Ümraniyespor kimsenin hafife almaması gereken bir rakip. Zor maçlar olacak. Hedefimiz kupayı kaldırmak."

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