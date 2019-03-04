Zeki Yavru: Çok acılı bir süreç yaşıyoruz

Haftanın kapanış maçında Ligin dibindeki Akhisarspor, Sergen Yalçın’lı Alanyaspor’u sahasında konuk etti. Türkiye Kupası'nda yarı finale çıkan ancak Süper Lig'de kötü günler geçiren Akhisarspor, zorlu Alanyaspor'u 1-0 geriden gelerek 3-1'lik skorla yenmeyi başardı ve kritik 3 puanı hanesine yazdıran ekip oldu.

Mücadelenin ardından ev sahibi ekipte golleri ile yıldızlaşan Zeki Yavru önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Zeki'nin maç sonu açıklamaları:

"Çok şükür gol atmak bana nasip oldu. Takım olarak iyi mücadele ettik. Çok acılı bir süreç yaşıyoruz. Çok talihsiz bir gol yeyip geri çevirmek daha zor. Milan o golü yeyince onun için de çok üzüldüm ve yanına gidip senin için kazanacağız dedim. Hiçbir şeyi başarmış değiliz. Yukarı tutunmak adına 3 puan çok önemliydi. 8 hafta sonra kazandık. Puan kaybı bizim için bir kopuş olabilirdi. Umarım sonraki haftalar da bu galibiyeti taçlandırırız. Bu golleri aileme armağan etmek istiyorum."







