Zeki Murat Göle: Zor bir süreçten geçiyoruz

Süper Lig 'in 20. haftasında sahasında Adana Demirspor'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe 'de Teknik Sorumlu Zeki Murat Göle, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Zeki Murat Göle'nin açıklamaları şöyle;

Taraftarlarımızdan özür diliyorum. Hiç istemediğimiz bir sonuç. Bu durumdan bir an önce çıkmamız gerekiyor. İstediğimizin olduğu, skoru da yakaladığımızın bir oyunla başladık. Bu 35 dakikadan sonra bir anda duygusal davranmaya başladık, oyun disiplininden koptuk ve ilk yarıyı 1-1 sonuçlandırdık. İkinci yarıda gelen erken gol, bütün planlarımızı alt üst etti. Rakibi tebrik ediyorum. İyi mücadele ettiler. Yolumuza devam edeceğiz. Zor bir süreçten geçiyoruz. Oyuncular çok istediler ama bu duygu durumu, onları oyun disiplininden biraz uzaklaştırdı.