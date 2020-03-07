Zeki Murat Göle: Türkiye Kupası fırsatını değerlendirmek istiyoruz
Fenerbahçe'de Denizlispor maçında takımın başında olan teknik sorumlu Zeki Murat Göle, 2-2 berabere biten 90 dakikayı değerlendirdi. Eksik kalmalarının ikinci yarıdaki tempolarının düşmesine sebep olduğunu belirten Göle, "Son dakikalarda puanımızı aldık. Çok üzgünüz. Türkiye Kupası gibi bir fırsatımız var. Bunu değerlendirmek istiyoruz." dedi.
Zeki Murat Göle'nin maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:
Oyuna iyi başlayamadık. İlerleyen dakikalarda daha iyiydik, golü de bulduk ama hiç planlarda olmayan bir kırmızı kart gördük. Devre arasında konuştuk ve çok iyi oynadık. 15-20 dakikadan sonra ise eksik olmamızdan dolayı tempomuz düştü. Son dakikalarda puanımızı aldık. Çok üzgünüz. Türkiye Kupası gibi bir fırsatımız var. Çıkmamız gereken basamaklar var. Biz mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz.