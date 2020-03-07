Zeki Murat Göle: Türkiye Kupası fırsatını değerlendirmek istiyoruz

Zeki Murat Göle'nin maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Oyuna iyi başlayamadık. İlerleyen dakikalarda daha iyiydik, golü de bulduk ama hiç planlarda olmayan bir kırmızı kart gördük. Devre arasında konuştuk ve çok iyi oynadık. 15-20 dakikadan sonra ise eksik olmamızdan dolayı tempomuz düştü. Son dakikalarda puanımızı aldık. Çok üzgünüz. Türkiye Kupası gibi bir fırsatımız var. Çıkmamız gereken basamaklar var. Biz mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz.







