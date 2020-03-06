Zeki Murat Göle kimdir?

Fenerbahçe'de Abdullah Avcı yalanlamasıyla birlikte Denizlispor maçında takımın başında Zeki Murat Göle'nin olacağı açıklandı. Zeki Murat Göle'nin UEFA A Lisansı bulunuyor. Peki, Zeki Murat Göle kimdir? Detaylar haberimizde...

06 Mart 2020, Cuma 17:03 Son Güncelleme:
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Zeki Murat Göle kimdir?

Fenerbahçe'de Abdullah Avcı yalanlamasıyla birlikte Denizlispor maçında takımın başında Zeki Murat Göle'nin olacağı açıklandı. Zeki Murat Göle'nin UEFA A Lisansı bulunuyor. Peki, Zeki Murat Göle kimdir? Detaylar haberimizde...

Zeki Murat Göle kimdir?

Zeki Murat Göle'nin UEFA A Lisansı bulunuyor. 2008 yılından bu yana Fenerbahçe'de çalışıyor. Daha önce gençlik gelişim antrenörlüğü ve A2 Lig antrenörü olarak çalıştı. 

Zeki Murat Göle 2014 yılından itibaren ise Fenerbahçe A Takımı'nda görev yapıyor.

26 Eylül 1979 İstanbul doğumlu olan Zeki Murat Göle Düzcespor ve İstanbul Mesudiyespor'da amatör olarak futbol oynadı. Ayrıca 2. Lig'de ise bir maçı bulunuyor.

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