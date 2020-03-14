Zeki Murat Göle: Kendi adıma utanıyorum

Zeki Murat Göle'nin maç sonu açıklamaları şu şekilde:

Bu akşam Fenerbahçe ruhunu sahaya yansıtamadığımız için kendi adıma utanıyorum. Buraya kelimeleri aktarabilmek çok zor benim için. Planladığımız oyunu bugün uygulayamadık. Konyaspor'u da tebrik ederim mücadelelerinden dolayı.

Bizim için zor bir maç oldu. Sahada psikolojik olarak enerjimiz çok düşüktü. Rakip 9 kişi kaldı ve biz en ufak bir istek ve arzu ortaya koyamadık. Ne kaliteli orta yapabildik, ne koşu yaptık. Bunların hepsi olunca da böyle bir oyun ortaya çıktı. Bir değişim yaşandı ve değişimden hemen önce takımın ritmi bozuldu. Fenerbahçe bu durumun üstesinden gelebilecek bir kulüp, biz de bunun için her şeyi yapacağız.



