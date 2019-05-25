Sezon başında Fransa Lig 1 ekibi Lille'e transfer olan ve muhteşem bir sezon geçiren Zeki Çelik biten sezonun ardından teşekkür mesajı yayınladı.

Zeki Çelik instaram hesabından yaptığı paylaşımda;

"Kariyerimin en yeni sayfası, Avrupa'daki ilk sezonum. Büyük bir heyecanla başladı, büyük sevinçlerle sona eriyor. Geride bıraktığımız bu müthiş sezon boyunca desteğini esirgemeyen, bana evimdeymişim gibi hissettiren takım arkadaşlarıma, hocama ve taraftarlarımıza ne kadar teşekkür etsem az. Yeni hedefler için yeni sezonda buluşmak üzere!" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Lille formasyıla Fransa Lig 1'de 34 maça çıkan 22 yaşındaki futbolcu 1 gol atıp 5 de asist yapmıştı.

Euro 2020 Elemeleri'nde kazandığımız Arnavutluk ve Moldova maçlarında oynayan Zeki Çelik Şenol Güneş tarafından A Milli Takım'ın Yunanistan, Özbekistan, Fransa ve İzlanda maçları aday kadrosu da davet edildi.



