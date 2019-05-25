Zeki Çelik'ten teşekkür mesajı!

Lille formasıyla bu sezon harika bir performans ortaya koyan ve takımı ile Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı başaran milli futbolcu Zeki Çelik sezonun sona ermesiyle teşekkür mesajı yayınladı.

25 Mayıs 2019, Cumartesi 15:43
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Zeki Çelik'ten teşekkür mesajı!

Sezon başında Fransa Lig 1 ekibi Lille'e transfer olan ve muhteşem bir sezon geçiren Zeki Çelik biten sezonun ardından teşekkür mesajı yayınladı.

Zeki Çelik instaram hesabından yaptığı paylaşımda; 

"Kariyerimin en yeni sayfası, Avrupa'daki ilk sezonum. Büyük bir heyecanla başladı, büyük sevinçlerle sona eriyor. Geride bıraktığımız bu müthiş sezon boyunca desteğini esirgemeyen, bana evimdeymişim gibi hissettiren takım arkadaşlarıma, hocama ve taraftarlarımıza ne kadar teşekkür etsem az. Yeni hedefler için yeni sezonda buluşmak üzere!" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Lille formasyıla Fransa Lig 1'de 34 maça çıkan 22 yaşındaki futbolcu 1 gol atıp 5 de asist yapmıştı. 

Euro 2020 Elemeleri'nde kazandığımız Arnavutluk ve Moldova maçlarında oynayan Zeki Çelik Şenol Güneş tarafından A Milli Takım'ın Yunanistan, Özbekistan, Fransa ve İzlanda maçları aday kadrosu da davet edildi.


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