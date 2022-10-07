UEFA Avrupa Ligi C Grubu 3. hafta maçında konuk ettiği Real Betis'e 2-1 mağlup olan Roma, 3 puanla 3. sırada yer aldı. 34. dakikada Paulo Dybala'nın golüyle öne geçen Roma'ya Real Betis'in yanıtı 40. dakikada Guido Rodriguez ve 88. dakikada Luiz Henrique ile olurken 3'te 3 yapan İspanyol ekibi liderliğini sürdürdü.

3-4 hafta uzak kalacak

2. mağlubiyetini alan İtalyan devinde Zeki Çelik'ten gelen kötü haber de moralleri bozdu. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemeyen Zeki, henüz 5. dakikada yerini Leonardo Spinazzola'ya bıraktı. Yapılan kotrollerde sağ dizinde burkulma tespit edilen milli sağ bekin tedavi sürecinin 3-4 hafta süreceği öğrenildi.









Ligde puan farkı 4

Şu ana kadar Avrupa'da beklentilerin altında kalan Jose Mourinho yönetimindeki İtalyan devi, Serie A'da ise zirve hattından sadece 4 puan uzaklıkta. Başkent ekibi, 8 maçta aldığı 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 16 puanla 6. sırada yer alıyor.

Kaçıracağı maçlar

Zeki Çelik'in Serie A'da Lecce, Sampdoria, Napoli, Verona maçlarını, Avrupa Ligi'nde ise Real Betis ile Helsinki maçlarını tedavi süreci nedeniyle kaçırması bekleniyor.









Mircea Lucescu tarafından keşfedildi

Düzenlenen karma maçlarında dönemin A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu tarafından keşfedilen Zeki, devam eden süreçte adından söz ettirdi. Bursaspor altyapısında yetişen, Ağustos 2016'da İstanbulspor'a imza atan başarılı oyuncu, 1. Lig'deki performansı sonrası Temmuz 2018'de 2.5 milyon Euro bonservisle Lille'e transfer oldu.

Ligue 1 şampiyonluğu var

Fransız ekibinde 143 maçta 8 gol, 14 asistle oynayan ve 2020/2021'de Ligue 1 şampiyonluğu yaşayan 25 yaşındaki oyuncu, Temmuz 2022 yönetiminde Jose Mourinho'lu Roma'ya 7 milyon Euro karşılığında imza attı. İtalyan devinde şu ana kadar 9 maça çıkan milli oyuncu, skor katkısı ise sağlayamadı.









A Milli Takım'da çıktığı 34 maçta 2 golle oynayan Zeki'nin Roma ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.







