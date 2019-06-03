Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) -

FRANSA liginde Lille formasıyla bu sezon 36 resmi maçta rakip fileleri 1 kez havalandıran Zeki Çelik, A Milli Takımın Alanya'daki Özbekistan ile oynadığı özel maçta 2 gol atarak milli formayla ilk gol sevincini yaşadı. A Milliler teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki 4 maçı da kazanarak yakaladıkları galibiyet serisinde 2019 yılında puan kaybetmedi.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen Zeki Çelik, bu sezon takımıyla çıktığı 36 resmi maçta 1 gol attı. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Özbekistan maçında ilk 11'de yer verdiği Zeki Çelik, 17 ve 57'nci dakikada attığı gollerle ay yıldızlılara galibiyeti getirdi. Milli formayı 7 maçta giyen Zeki Çelik, ilk gol heyecanını yaşadı.

A MİLLİLER ŞENOL GÜNEŞ İLE YENİLMEDİ

A Milli Takım, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde çıktığı 4 maçı da kazandı. Avrupa Şampiyonası'nda grup eleme müsabakalarında Arnavutluk'u 2-0, Moldova'yı 4-0 yenen A Milliler, Antalya'daki özel maçta Yunanistan'ı 2-1, Alanya'daki özel maçta da Özbekistan'ı 2-0 mağlup etti. Galibiyet serisi yakalayan A Milliler, 2019 yılında yenilgi yüzü görmedi.

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