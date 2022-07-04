Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen Mehmet Zeki Çelik, 2018’de İstanbulspor’dan 2.5 milyon Euro karşılığında transfer edildi. Başarılı savunmacı, aradan geçen 4 yılda kulüpte çok önemli izler bıraktı. Kaldığı süre içerisinde 1 kez lig, 1 kez de Süper Kupa şampiyonluğu elde eden 25 yaşındaki oyuncunun, yaz transfer döneminde de takımdan ayrılması bekleniyordu. Bu doğrultuda İtalya Serie A ekiplerinden Roma, uzun bir süredir yıldız sağ bek için girişimlerini sürdürüyor. Yaşanan gelişmeler doğrultusunda da transferde sona gelindiği ortaya çıktı. Çizme basınından SkySports’ta görev yapan dünyaca ünlü muhabir Gianluca Di Marzio, bomba gibi bir iddia ortaya attı.

Mourinho istiyor

Buna göre Roma, Zeki’nin transferi için 7 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 15 pay maddesi karşılığında anlaşmaya vardı. Milli futbolcunun, hafta içerisinde sağlık kontrollerinden geçerek, Roma ekibine imzayı atacağı öğrenildi. Bu arada Zeki’yi, özellikle Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun bizzat istediği belirtildi. Portekizli çalıştırıcının, yıldız oyuncuyu uzun bir süredir takip ettiği ortaya çıktı.