Lille formasıyla bu sezon şampiyonluk mücadelesi yapan milli oyunculardan Zeki Çelik, Nice maçıyla birlikte Lille takımında dalya heyecanı yaşayacak. Zeki Çelik bu başarısını sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu

'Kutlamayı 103’üncü maçın sonunda yapmak için mücadeleye devam'

Mehmet Zeki Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlk kez Ağustos 2018'de giydiğim Lille forması ile bugün 100’üncü maçıma çıkacağım. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Ligue 1’de şampiyonluk savaşı...Heyecanım ilk günkü gibi...Kutlamayı 103’üncü maçın sonunda yapmak için mücadeleye devam" ifadelerini kullandı.