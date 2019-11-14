Lille ve Milli Takım'ın değişilmez ismi olan Zeki Çelik, başarılı performansı ile adından söz ettirmeye devam ediyor. TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'dan Fransa Ligue 1'in yolunu tutan ve Lille'e transfer olan Zeki Çelik, Avrupa'nın önde gelen takımlarının da listesinde yer aldı. Zeki Çelik, Şenol Güneş'in vazgeçilmezleri arasına girerken ''Zeki Çelik kimdir, kaç yaşında ve nerelidir?'' soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Zeki Çelik kimdir, nereli, hangi takımlarda oynadı?

Mehmet Zeki Çelik, 17 Şubat 1997 Bursa doğumludur. Futbol kariyerine henüz 11 yaşındayken Yavuz Selimspor takımında başlayan Zeki Çelik, 1 yıl burada top koşturduktan sonra 2009 yılında Bursaspor'a transfer olmuştur. 2015 yılına kadar takımın alt yapısında forma giyen Zeki Çelik, 2015-2016 sezonunda bir yıllığına Bursa Nilüfer takımına kiralanmıştır.

2016 yılında İstanbulspor tarafından 1 milyon 250 bin euro bedelle bonservisi alınan Zeki Çelik, 2 yıl sonra Fransız Lille kulübü tarafından keşfedilmiş ve 2 milyon 500 bin euro bedelle transfer edilmiştir. 11 Ağustos 2018'de Rennes'i 3-1 yendikleri maçta ilk kez Lille forması giydi. Bu maçta bir de asist yaptı.