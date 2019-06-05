Röportaj: Yakup Çınar

"Çok iyi bir kamp dönemi geçiriyoruz. Takım olarak birbirimizi daha iyi tanımaya başladık. Özbekistan karşısında iki gol attığım ve galibiyette pay sahibi olduğum için mutluyum. Şimdi önümüzde zorlu bir Fransa maçı var”

"Kaliteli bir rakip ve dünya yıldızı oyuncuları bulunuyor. Ancak biz bu maçı evimizde oynayacağız ve kazanmak için sahaya çıkacağız. Önce Fransa’yı ardından da İzlanda’yı yenerek ülkemizi mutlu etmek istiyoruz”

Özbekistan karşısında iki harika gole imzasını atan Fransa’nın Lille takımında forma giyen Zeki Çelik, röportajının ikinci bölümünde de çarpıcı açıklamalara imzasını attı. Genç oyuncu, bu kez A Milli Takımımız’ın, 8 Haziran’da Fransa ile oynayacağı kritik mücadeleden, teknik direktör Şenol Güneş’e ve yurt dışındaki yaşamına kadar birçok konu hakkında konuştu. İşte Zeki’nin açıklamaları; “Fransa maçı zor geçecek. Çok kaliteli bir takım. Takımın neredeyse hepsi dünya yıldızı ve Avrupa’nın çok önemli kulüplerinde forma giyiyorlar. Ama evimizde oynayacağız, maça kazanmak için çıkacağız. Futbolda neyin ne olduğu hiç belli olmuyor. Bu sezon Lille formasıyla PSG’yi 5-1 yenmeyi başardık. Kimse böyle bir sonuç beklemiyordu.”

‘Ciddiyetinin farkındayız’

“Bizden çok kaliteli olmalarına ve birçok yıldızı olmasına rağmen onları çok farklı mağlup ettik. Fransa maçının ciddiyetinin farkındayız. Çok zor maç olacak ama biz sahaya galibiyet için çıkacağız. Milli Takım olarak iyi bir yoldayız. Oynadığımız iki hazırlık maçında da iyi oyunla beraber iki galibiyet aldık. Son durumumuzu görmek adına iki maç da güzel oldu. Ancak bu iki galibiyet ile Fransa maçını ayırmak lazım. Milli Takım’daki oyuncular da zaten Fransa maçının çok zor geçeceğinin bilincinde. Dünya çapında yıldızları olan bir ekip. Önce Fransa ardından da İzlanda’yı yenerek, ülkemizi mutlu etmeyi hedefliyoruz.”

‘Büyük bir moral oldu’

“Fransa maçı öncesi iki hazırlık maçını da kazanmamız, takımımız adına moral oldu. Yunanistan ve Özbekistan karşısında iyi bir takım olduğumuzu herkese gösterdik. Son Özbekistan maçında attığım 2 gol ise bana ayrı bir motivasyon ve moral oldu. Milli Takım’daki ilk gollerimdi. Galibiyette pay sahibi olmak mutluluk verici. İyi bir kamp dönemi geçiriyoruz. Takım olarak birbirimizi daha iyi tanımaya başladık. Takımdaki her oyuncu başarıya aç ve başarı istiyor.”

‘Takıma çok katkı sağladı’

“Daha önceki kamplara göre Emre Belözoğlu ve Burak Yılmaz gibi isimlerle beraber takımımız daha da tecrübelendi. Şenol hoca, Emre ve Burak abi takıma karşı inanılmaz konuşmalar yapıyorlar. Onlar, bizim çok rahat motivasyonumuzu sağlıyor. Bu durum takıma iyi bir katkı sağladı. Daha özgüvenli oynamaya başladık. Eskiye göre çok daha güzel bir ortam yakaladık diyebilirim.”

‘Yavaş yavaş alıştım’

“Fransa’da ilk bir ay hem antrenman hem de yaşantı konusunda zorlandım. Hep yanımda birileri oldu. Sonra yavaş yavaş hem dile hem de insanlara alışmaya başladım. Ardından antrenmanlara da ayak uydurdum. Sonra ise burada yaşayan Türkler’le tanıştım. Onlar bana çok destek oldu ve olmaya da devam ediyorlar. Burada yaşayan Türkler sayesinde buraya daha çabuk alıştım diyebilirim.”

‘Ortalama maçlara 50 Türk geliyor’

“Açıkçası Lille’e ilk geldiğimde çok sıkılıyordum. Lille’de 15 bin Türk yaşadığını zamanla öğrendim. Bana yaklaşımları inanılmaz iyi ve destek oluyorlar. Beni evlerine davet ediyorlar. Buradaki Türk konsolosluğu da bana bu konuda özellikle yardımcı oldu. Berberi olsun, kebapçısı olsun nereye gitsem çok iyi karşılıyorlar. Her maçıma en kötü ihtimalle 50 Türk gelmeye çalışıyor.”

Fransa’daki gururumuz Zeki ile kısa kısa...

■ En sevdiğin renk?

Yeşil-Beyaz

■ En sevdiğin şehir?

İstanbul

■ Futbolcu olmasaydın?

Abilerimin yanında çalışırdım muhtemelen

(Tekstil ya da pastane)

■ Twitter mı? Instagram mı?

İkisi de güzel! Twitter’da okumayı, Instagram’da fotoğraflara bakmayı seviyorum.

■ Real Madrid? Barcelona?

Barcelona

■ Cafu mu? Dani Alves mi?

Dani Alves. Çünkü Cafu’yu çok fazla izleyemedim.

■ Messi mi? Ronaldo mu?

Ronaldo

‘Şenol hoca özgüven veriyor’

“A Milli Takımımız’ın hocası Şenol Güneş ile daha önce Bursaspor’da çalışma fırsatı bulmuştum. Beni orada ilk kez A Takım’a çıkaran 17 yaşındayken Şenol hoca olmuştu. O zaman yeteri kadar çalışma fırsatı bulamamıştım. Şimdi milli takımda ve yollarımız tekrar buluştu. İlk kampta yanına çağırdı ve birebir görüştük. Takımdaki diğer oyuncularla da birebir görüştü. Bu takım için bence önemli bir şey. Neler eksik, neler fazla bunu tartıştık. Takıma çok özgüven veriyor. Her oyuncuya ayrı ayrı özgüven sağladı diyebilirim. Ben de bu süreçte kendimi geliştirmek adına ekstra çalışmalar yapıyorum. Güreşin futboluma katkısı çok oldu. Bana sahada hep çok güçlüsün diyorlar. Bu da tesadüfü değil, 15 yaşından beri ekstra çalışmalar yapıyorum.”

‘Ekstra idmanlar yapıyorum’

“Hep özel hocalarla çalıştım. Antrenman temposuna göre günde en az 1 saat ekstra çalışıyorum. Sosyal medyadan ise bazen bizi takip edenlerin istekleri oluyor ama beddua eden de oluyor. Bir milli maçta yenilmiştik. Ben de o maçta oynamıştım. Beni takip eden biri, ‘İnşallah ayağın kırılır’ yazmıştı. Bu kötü bir şey sonuçta futbol oynuyoruz. Bu işin içinde kazanmak kadar kaybetmek de var. Kimsenin sağlığından olmasını istemeyiz. Buna üzüldüm sadece.”

*Genç sağ bek, 2 gol attığı Özbekistan maçı sonrası ise Murat Akbaş’a konuştu.