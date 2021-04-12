Lille'de forma giyen milli futbolcumuz Zeki Çelik'e büyük onur. 24 yaşındaki yıldız, Fransa Lique 1'de haftanın en iyi 11'ine seçildi.

Lille'in Metz'i 2-0 yendiği maçta takımının ikinci golünü rakip ağlara gönderen Zeki Çelik, bu maçta gösterdiği performansla Fransız basınında gündem olmuştu. Metz karşısında Lille'nin diğer golünü ise Burak Yılmaz kaydetmişti. Yusuf Yazıcı ise koronavirüs nedeniyle karşılaşmada forma giyememişti.





Lille'den 2 futbolcu daha

Öte yandan Zeki'nin takım arkadaşları kaleci Maignan ile sol bek Reinildo da haftanın kadrosunda yer aldı.







