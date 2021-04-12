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Zeki Çelik, Fransa'da haftanın 11'ine seçildi

Fransa'da Lille forması giyen milli futbolcumuz Zeki Çelik, haftanın 11'inde yer aldı. 24 yaşındaki futbolcu Lille'in Metz'i 2-0 yendiği maçta takımının 2. golünü rakip ağlara göndermişti. Lille'in diğer golü ise Burak Yılmaz'dan gelmişti.

12 Nisan 2021, Pazartesi 11:53 Son Güncelleme:
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Zeki Çelik, Fransa'da haftanın 11'ine seçildi

Lille'de forma giyen milli futbolcumuz Zeki Çelik'e büyük onur. 24 yaşındaki yıldız, Fransa Lique 1'de haftanın en iyi 11'ine seçildi.

Lille'in Metz'i 2-0 yendiği maçta takımının ikinci golünü rakip ağlara gönderen Zeki Çelik, bu maçta gösterdiği performansla Fransız basınında gündem olmuştu. Metz karşısında Lille'nin diğer golünü ise Burak Yılmaz kaydetmişti. Yusuf Yazıcı ise koronavirüs nedeniyle karşılaşmada forma giyememişti.

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Öte yandan Zeki'nin takım arkadaşları kaleci Maignan ile sol bek Reinildo da haftanın kadrosunda yer aldı.



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