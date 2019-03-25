Zeki Çelik: Finalleri istiyoruz

Kariyerini Fransa’nın Lille takımında sürdüren milli futbolcumuz Zeki Çelik, usta foto muhabirimiz Murat Akbaş’a konuştu.

Arnavutluk maçında oyuna sonradan giren 22 yaşında sağ bek, şunları söyledi: “2020 yolunda Arnavutluk galibiyeti iyi bir başlangıç oldu. Burak Yılmaz’ın da geri dönüşü çok güzel oldu. Deplasmanda kazanıp ülkemize dönmek elbette güzel oldu. Şimdi Moldova maçının önemi daha da çok arttı. Bu bilinçle sahaya çıkacağız. Elbette grupta zor rakipler var. Fransa, son Dünya Şampiyonu ve çok önemli bir rakip. Ama biz de finallerde yer almak istiyoruz.”

‘Güzel bir rekabet var’

“Grupta İzlanda da var ama ilk 2 içinde olmak istiyoruz. Kimin ne olduğu değil bizim ne yapacağımız önemli. Gökhan Gönül ağabeyimle aramızda güzel bir forma rekabeti var. Rekabet zaten başarıyı beraberinde getiriyor. Ondan da bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum.”

MURAT AKBAŞ | FANATİK ÖZEL