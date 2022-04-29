Zeki Çelik: Bir üst basamağı istiyorum

Fransa Ligue 1'de milli futbolcumuz Burak Yılmaz'la beraber Lille forması giyen Zeki Çelik, Tivibuspor'a konuştu. Çiğdem Günal'ın sorularını yanıtlayan tecrübeli futbolcu önemli açıklamalarda bulundu.

Burak'la beraber oynamanın kendisi için avantaj olduğunu kaydeden 25 yaşındaki sağ bek, "3, 4, 5'li savunma sistemlerinin hepsi benim için uygun. En çok 4'lüde rahat ediyorum ama benden hücum beklentisi olduğunda 5'li sistemi de tercih ederim. İstanbulspor'da 5'li savunmanın sağında oynamıştım. Her ligde oynayabilirim, amacım her zaman bir üst basamağa adım atmak" dedi.

Süper Lig 'de şampiyonluğa sadece 1 puan uzakta olan Trabzonspor hakkında da konuşan Zeki Çelik, "Trabzonspor'un sezonun başından beri ligi alıp götürdüğü takip ettim. Şu an orada coşkunun çok yüksek olduğunu tahmin ediyorum. Yusuf (Yazıcı) bize Trabzon'u hep anlatırdı" ifadelerini kullandı.