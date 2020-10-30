Zeki Çelik attı 1 puan geldi

Maç 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Celtic’in golleri 28. ve 33’te Mohamed Elyounoussi’den geldi. Lille’nin sayıları ise 67’de Milli oyuncu Zeki Çelik ve 75’te Ikone’den geldi. Karşılaşmada milli oyuncularımızdan Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik ilk 11’de başladı. Burak Yılmaz ise, 64’te oyuna dahil oldu. Gecenin diğer sonuçları;

Zoria-Braga: 1-2,

AEK-Leicester: 1-2,

Milan-Sp.Prag: 3-0,

Lask Linz-Ludogorets: 4-3, Antwerp-Tottenham: 1-0,

CSKA-D.Moskova: 0-0,

Feyenoord-Wolfsberg: 1-4,

Gent-Hoffenheim: 1-4,

Kızılyıldız-Liberic: 5-1.



