TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Nazilli Belediyespor'un kalecisi Zekeriya Topayan'a Diyarbekirspor talip oldu. Siyah-beyazlılarla sezon sonunda sözleşmesi bitecek 31 yaşındaki file bekçisinin Diyarbekirspor'la büyük ölçüde anlaştığı ve yeni sezonda yeşil-kırmızılılarda forma giyeceği ifade edildi. Tofaşspor altyapısında kaleciliğe başlayan Zekeriya, Bursaspor 'da profesyonel oldu.

Bursa Merinosspor, Karacabey Belediyespor, Yalovaspor, Şanlıurfaspor, Fethiyespor, Sancaktepe FK, Orhangazi Belediyespor ve Kozanspor'da da oynayan Zekeriya, geçen sezon transfer olduğu Nazilli Belediyespor'da 60 maça çıktı.