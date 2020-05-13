Zekat nedir? 2020 zekat ne kadar? Zekat hesaplama nasıl yapılır? Zekat kimlere, ne zaman verilir? gibi sorular, oruç ibadetinin idrak edildiği Ramazan ayı ile beraber gündeme gelen sorulardan oldu. Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV),vatandaşların İslam'ın şartlarından biri olan zekat ibadetini yıl boyunca yerine getirebilmesi, mal varlığının hesaplanıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına yardımcı olabilmek amacıyla özel bir internet sitesi kurulmuştu. TDV tarafından "Kardeşliğimiz Zekatla Bereketlensin" projesi kapsamında, kurulan "zekathesapla.tdv.org" internet sitesinde, "Nakit ve Gayrimenkul", "Zirai Mahsul", "Yer Altı Zenginlikleri" ile "Saime Hayvanlar" gibi başlıklarda mal varlıkları kalem kalem hesaplanarak yükümlünün vermesi gereken zekat miktarı belirleniyor.

Şimdi de Diyanet tarafından zekat hesaplama işlemi için “Zekatmatik” uygulaması hizmete sunuldu. Zekatmatik uygulaması ile ne kadar zekat verebileceğinizi öğrenebilirsiniz. Zekatlarını hesaplamak için bu modülü kullananlar, sahip olduğu malvarlığını nakit, altın, gümüş, ticari mallar, gayrimenkul veya hisse senedi üzerinden seçebiliyor. Böylelikle ne kadar zekat ödeyebileceğinizi öğrenebiliyorsunuz.

2020 zekat ne kadar? Zekat hesaplama nasıl yapılır?

Başkanlığını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yaptığı Türkiye Diyanet Vakfı, zekatlarını vermek isteyenler için otomatik zekat hesaplama modülü oluşturdu.

Zekatlarını hesaplamak için bu modülü kullananlar, sahip olduğu malvarlığını nakit, altın, gümüş, ticari mallar, gayrimenkul veya hisse senedi üzerinden seçebiliyor.

Birden fazla başlıkta mal varlığına sahip olanlar için otomatik toplam hesaplama da yapılabiliyor.

Diyanet Vakfı'nın zekat hesaplama modülünde zirai mahsüllere düşen zekat da hesaplanabiliyor. Modülle zirai mahsullerden doğan zekat miktarı da hesaplanabiliyor.

Diyanet, bu uygulamayı kullananlara "zekat hesaplamada mevcut borçlarınızı düştükten sonra kalan malınız üzerinden zekatınızı hesaplayınız" uyarısında da bulundu.

Zekat nedir?

Zekat, artma, çoğalma, temizlik ve bereket anlamı taşımaktadır. İslam dinine göre zekat, dinen zengin ve varlıklı olan kişilerin servetlerinin belli bir bölümünü Allah rızası için ihtiyaç sahiplerine verilir.

Zekat ne zaman verilir?

Zekât vermenin belli bir zamanı yoktur. Oruç ve hac ibadetlerinde olduğu gibi nisap miktarı malın üzerinden sene geçmiş olması konusunda da kamerî ay hesabı uygulanır. Farz olduğu andan itibaren verilmesi gerekir. Bunun için belli bir kamerî ayı veya Ramazan'ı beklemeye gerek yoktur.

Zekatın şartları nelerdir?

İslam hukuku usulüne göre Müslüman birinin zekat verebilmesi için bazı şartları yerine getiriyor olması şarttır.

Bu şartlar ise; Zekat olarak verilecek malın tek bir kişiye ait olması gerekir. üzerinde başka birisinin de hakkı bulunan mal üzerinden zekat verilemez.

Belirli bir sahibi olmayan mal üzerinden zekat verilemez. Halkın yararına sunulmuş ve herkesin yararlanabildiği mallar, zekat olarak değerlendirilemez.

Fakir ve yetimi doyurulması, okutulması, cami yaptırmak, yol – köprü yaptırmak gibi hayır işleri zekat olarak geçmez.

Bir malın zekat olarak geçerli olması için bir kişiye vakfedilmesi gereklidir.

Haram yollardan kazanılmış olan mallar, zekat olarak verilemez. Kişinin elinde olmayan ya da eline geçme umudu olmayan mal için zekat vermesine gerek yoktur.

Evli olan kadınların zekat vermesi gerekmez. Ne zaman ki nikah akdi ortadan kalkar, o zaman zekat verme yükümlülüğü doğar.

Borçlu olan kişiler borcu bulunduğu sürece zekat vermek zorunda değildir. Elinde olmayan bir malın zekatını veremez. Rehin olarak verilen bir mal için zekat vermek gerekmez. Çünkü kişi henüz bu malın sahibi değildir. Satın alınmış ancak henüz teslim alınmamış malın zekatı verilmez. Çünkü bu mal henüz sahibinin eline geçmemiştir. Malı yanında olmayan yolcu zekat vermek zorunda değildir.

Zekat kime verilir?

Fakirlere, günlük yiyeceğini temin etmekte zorlananlara, borçlulara, yolda kalanlara,, Allah yolunda cihat edenlere zekat verilir. "Sadakalar Allah'tan bir farz olarak fakirlere, miskinlere, zekat işinde çalışanlara, kalpleri İslama ısındırılacaklara, kölelere, borçlulara, Allah yolunda kalmışlara aittir. Allah bilendir hakîmdir." (Tevbe suresi 60. ayet)

Zekat kime verilmez?

Anne, baba, dede, büyük anne, oğullar, kızlar ve bunlardan olan torunlara zekat verilmez.